Увельский район, , 10:27 — REGNUM

В Челябинской области на трёх избирательных участках Увельского района найдены нарушения законодательства о противодействии терроризму. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что на каждом из участков нет паспорта безопасности. В связи с этим главе Увельского района было внесено представление о том, что нарушения нужно устранить.

Представление сейчас находится на рассмотрении. Отметим, 8 сентября жители района, как и всей Челябинской области, будут выбирать губернатора. Кроме того, в некоторых муниципалитетах, в том числе и в Челябинске, пройдут выборы местных депутатов и глав.