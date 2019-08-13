Орел, , 10:27 — REGNUM

Советский суд Орла обязал МКУ «Управление коммунального хозяйства г. Орла» выплатить 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда жителю Орла, упавшему на скользком тротуаре. О решении пресс-служба суда сообщила 13 августа.

Согласно материалам дела, в феврале 2019 года истец, шедший по тротуару моста, который не был обработан пескосоляной смесью, поскользнулся, упал и получил травмы. Из-за этого он долгое время находился на больничном.

«Причиненный вред здоровью явился следствием ненадлежащего состояния улично-дорожных сетей на городском мосту им. Дружбы», — отметили в суде.

12 августа Советский суд Орла постановил взыскать в пользу истца с МКУ «УКХ г. Орла» компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года начался капитальный ремонт мост Дружбы, тендер в 2017 году выиграло казанское ООО «Региональные газораспределительные сети» (РГС). В начале августа правительство региона рекомендовало мэрии разорвать контракт с подрядчиком из-за затягивания сроков.

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