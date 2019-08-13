Самара, , 10:14 — REGNUM

Монеты XVII века и нательные кресты нашли археологи, проводя раскопки у Фрунзенского моста в Самаре, 13 августа сообщает сетевое издание «Территория.Самара».

По словам сотрудников управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, данные археологические работы являются спасательными. В них задействовано порядка 40 специалистов московского ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ». В настоящее время уже исследовано около 700 кв. м.

На месте раскопок археологам удалось найти монеты XVII — середины XX веков, нательные кресты, орудия труда, фрагменты керамики, стеклянной и фарфоровой посуды, многочисленные остеологические материалы.

Завершить спасательные работы планируют в сентябре 2019 года.

Напомним, что в декабре 2018 года археологи на этом месте нашли счетные жетоны. В Поволжье, по словам ученых, они использовались местными модницами как дешевый аналог золота (тот же цвет и блеск, да и похоже на размер золотых монет) в качестве подвесок на монисто, либо их нашивали на одежду отдельными экземплярами.