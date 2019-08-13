Махачкала, , 10:21 — REGNUM

Уголовное дело о покушении на хищение социальных выплат в особо крупном размере возбуждено против жительницы Дагестана. Путём махинаций женщина попыталась получить неположенные ей выплаты на строительство дома в сельской местности, сообщили ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2018 году подозреваемая запланировала хищение бюджетных средств, выделяемых в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства … на 2014−2020 годы». Она предоставила в администрацию Ахвахского района Дагестана ложные документы для получения выплат на строительство (покупку) жилья, а также фотографии и схемы якобы принадлежащего ей недостроенного дома на территории района.

Однако фактически злоумышленница со своей семьей постоянно проживает в Хасавюртовском районе Дагестана и строительство дома в Ахвахском районе не осуществляет. На основании представленных документов министерство сельского хозяйства и продовольствия республики выдало на имя подозреваемой свидетельство о предоставлении социальной выплаты в размере более 1,1 млн рублей.

«По результатам проведенной прокуратурой проверки и установления фиктивности представленных документов указанная социальная выплаты отозвана и денежные средства возвращены на лицевой счет минсельхоз РД», — отметили в прокуратуре.

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Как сообщало ИА REGNUM, в крупном мошенничестве при получении субсидий на строительство жилья подозревается жительница дагестанского города Буйнакска. С помощью подложных документов, в которых она завысила количество членов семьи, лишившихся жилья в результате оползней в 2002 году, она похитила из бюджета свыше миллиона рублей.