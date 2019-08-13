Хабаровск, 13 августа 2019, 10:14 — REGNUM
Российский блогер, общественный деятель и журналист Илья Варламов обновил свой рейтинг российских городов. В первую десятку самых удобных и красивых городов страны из дальневосточных столиц вошел только Хабаровск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Настоящее открытие! Хорошо сохранившийся исторический центр, трамвай в аэропорт и Амур. Город с 5000-рублевой купюры не может быть плохим», — написал Варламов.
Примечательно, что Хабаровск Варламов поместил на 8 позицию рейтинга, а Сочи — на 10-ю.
Больше ни один город ДФО в первую десятку не вошёл.
На 30-м месте находится Благовещенск. А вот новая столица Дальнего Востока — Владивосток — блогера разочаровала:
На 36 позиции рейтинга Якутск, где Варламов оценил местную кухню.
Южно-Сахалинск занимает 50-ю позицию:
Очень огорчил Илью Варламова Петропавловск-Камчатский:
«Невероятно ужасный город в невероятно красивом месте. История о том, как человек может надругаться над природой».
Ещё один приморский город опечалил путешественника — Уссурийск:
Уссурийск Варламов поместил на 66 место.
Никакие другие дальневосточные города в рейтинг не попали.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Хабаровск и Благовещенск оказались ниже 70-й позиции в экологическом рейтинге городов России. Власти этих городов вообще не смогли представить никакой информации об экологическом развитии своих городов.