Хабаровск, , 10:14 — REGNUM

Российский блогер, общественный деятель и журналист Илья Варламов обновил свой рейтинг российских городов. В первую десятку самых удобных и красивых городов страны из дальневосточных столиц вошел только Хабаровск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Настоящее открытие! Хорошо сохранившийся исторический центр, трамвай в аэропорт и Амур. Город с 5000-рублевой купюры не может быть плохим», — написал Варламов.

Примечательно, что Хабаровск Варламов поместил на 8 позицию рейтинга, а Сочи — на 10-ю.

Больше ни один город ДФО в первую десятку не вошёл.

На 30-м месте находится Благовещенск. А вот новая столица Дальнего Востока — Владивосток — блогера разочаровала:

Илья Варламов «Рельеф, океаны и мосты. Навести бы порядок с общественным транспортом».

На 36 позиции рейтинга Якутск, где Варламов оценил местную кухню.

Южно-Сахалинск занимает 50-ю позицию:

Илья Варламов «Крабы, лыжи и икра. Больше ничего хорошего нет. Городу нужен сильный мэр».

Очень огорчил Илью Варламова Петропавловск-Камчатский:

«Невероятно ужасный город в невероятно красивом месте. История о том, как человек может надругаться над природой».

Ещё один приморский город опечалил путешественника — Уссурийск:

Илья Варламов «Плохо вообще всё. Китай высосал все соки».

Уссурийск Варламов поместил на 66 место.

Никакие другие дальневосточные города в рейтинг не попали.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Хабаровск и Благовещенск оказались ниже 70-й позиции в экологическом рейтинге городов России. Власти этих городов вообще не смогли представить никакой информации об экологическом развитии своих городов.