Смоленск, , 10:04 — REGNUM

Специализированный питомник зеленых насаждений намерены создать в Смоленске, вопрос обсуждался 12 августа на встрече главы города Андрея Борисова с кандидатом химических наук, биотехнологом Александром Грязновым, сообщила пресс-служба администрации города.

«Я намерен обратиться к уже действующим в области питомникам с просьбой содействия базовым количеством саженцев для нашего учреждения», — заявил Борисов.

Что касается места для нового питомника, то, как отмечалось, ранее его предлагалось разместить на территории вдоль русла Днепра за деревней Ясенная в районе очистных сооружений. Глава города поручил специалистам выехать на место и рассмотреть возможность использования этой территории.