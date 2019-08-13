Екатеринбург, , 10:02 — REGNUM

Заявку в размере более трёх миллионов рублей разместила организация «Уральское казачество» на сайте президентских грантов. На эти средства планируется создать казачью зоополицию, которая будет реагировать на случаи жестокого обращения с животными.

Ещё 910 тыс. рублей авторы заявки намерены привлечь в качестве софинансирования.

Сам проект предполагает размещение в СМИ рекламы казачей зоополиции, привлечение волонтёров и формирование выездной бригады в количестве пяти человек.

«Зоополиция с волонтерами будет действовать так: на вызов выезжает местный волонтер, предварительно проверяет и оценивает ситуацию, не является ли вызов фейковым, фиксирует правонарушение и вызывает полицию, а также зоополицию, которая осуществляет надзор и, в случае отказа полиции реагировать, самостоятельно доводит дело до суда», — указано в описании.

Отметим, что авторы проекта указывают на его социальную значимость и приводят статистику МВД о случаях жестокого обращения с животными по Центральному и Дальневосточному федеральным округам (ЦВО и ДФО). При этом проект будет реализовываться в Екатеринбурге (УрФО).

Также указаны и «целевые группы» проекта. Это жестоко обращающиеся с животными лица, ранее судимые граждане, а также дети и подростки.