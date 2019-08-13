Королевство Норвегия, , 09:54 — REGNUM

Известная мошенница, выдававшая себя за принцессу Анхальтскую Аню-Софию, вероятно, занялась аферами в сфере туризма: женщина сдает отдыхающим дома в отдаленных уголках Норвегии, которые ей не принадлежат. Возбуждено расследование. Об этом пишет газета Kronen Zeitung со ссылкой на норвежские средства массовой информации.

Аня Д., ранее получившая известность как «принцесса Анхальтская», подозревается в сдаче домов через веб-сайт туристам. 50-летняя туристка из Германии Андреа К. рассказала газете, что заплатила €750 за отдых в коттедже на берегу норвежского острова Финнёй. Обман раскрылся спустя 15 часов пути.

«Удивленный хозяин дома открыл дверь и сказал, что не сдает никаких комнат», — сказала она.

Аня Д. была героиней публикаций Kronen Zeitung и журналов в 2017 году. Тогда издание писало, что женщина, имевшая подготовку сиделки для пожилых, выдавала себя за аристократку и обманывала богатых женихов. Доказательством ее роскошной жизни служил умелый фотошоп: на фотографиях в Facebook аферистка «позировала» рядом с коронованными особами и с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная история произошла с уроженкой России Анной Сорокиной, получившей гражданство Германии. В апреле 2019 года суд США признал ее виновной в мошенничестве: девушка выдавала себя за наследницу огромного состояния и, пользуясь доверием банков, присвоила большие суммы денег. Историю Сорокиной планирует экранизировать компания Netflix.