Ставрополь, , 10:00 — REGNUM

Два центра непрерывного повышения мастерства и один центр оценки квалификации педагогов создадут в Ставропольском крае до 2022 года в рамках регионального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Для этого субъекту из федерального бюджета будет предоставлена субсидия в размере 81,9 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого министерства образования.

В центре независимой оценки квалификации педагоги получат возможность проверить свои компетенции. На базе центров непрерывного повышения мастерства педагоги смогут использовать ресурсы современных технологических образовательных площадок, в том числе и по индивидуальным программам.

«Наличие таких центров обеспечит повышение уровня компетенций педагогов Ставропольского края, создаст условия для формирования культуры непрерывного повышения их профессионального мастерства, что будет способствовать решению основной задачи — росту качества обучения», — пояснили в минобре.

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Как сообщало ИА REGNUM, субсидии из федерального бюджета на создание аналогичных центров по проекту «Учитель будущего» также получили и другие российские регионы, в частности Владимирская Тамбовская, Тульская и Нижегородские области.

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