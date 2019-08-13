Благовещенск, , 09:53 — REGNUM

Прокуратура Амурской области организовала проверку после появления сообщений о памятнике, на котором изображены солдаты НАТО. Об этом сообщает 13 августа пресс-служба ведомства.

Речь идёт о памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны в посёлке Дипкун Тындинского района. Некорректное изображение, отметили в прокуратуре, появилось на памятнике после ремонта.

Итогом проверки станет оценка исполнения законодательства о культурном наследии, эффективность расходования бюджетных средств и, при наличии оснований, меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей посёлка Дипкун возмутило изображение иностранных военных на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне. Депутаты районного совета обратились в областную инспекцию по охране объектов культурного наследия, однако там отказались реагировать на инцидент.

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