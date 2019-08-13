Тюмень, , 09:52 — REGNUM

Тюменская семья, у которой родилась тройня, получит деньги на приобретение нового жилья из областного бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

В семье Переладовых из Тюмени в июле 2019 года родились три дочери — Александра, Виктория и Юлия. Помимо тройняшек, в этой семье воспитывают двух сыновей: 10-летнего романа и 5-летнего Андрея. Благодаря поддержке из регионального бюджета семья сможет улучшить свои жилищные условия.

Мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты на улучшение жилищных условий семьям, в которых родилось одновременно трое и более детей, действует в Тюменской области с 2013 года. За семь лет её получили 46 семей из разных городов и сёл региона.