Павловск, Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM

Камеры видеонаблюдения в Павловском дворце (Государственный музей-заповедник «Павловск») в ночное время сразу в двух местах засняли некое движущееся в воздухе пятно, происхождение которого неизвестно. Музейщики обратились к специалистам по аномальным явлениям.

«Около часа ночи зафиксировали необычное явление в Египетском вестибюле. Никто не может объяснить, что же попало в объектив!», — такое сообщение появилось несколько дней назад в аккаунте ГМЗ в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B07rnbIAjM_/

Позже сотрудники музея добавили, что просматривают записи с камер видеонаблюдения за последний месяц в поисках аналогичных явлений и контактируют со специалистами, которые могли бы объяснить это явление.

Уже через три дня похожий необычный эффект был обнаружен на новой записи с камеры во дворце.

https://www.instagram.com/p/B1CAt6OjchA/

Пользователи соцсети предложили свои версии того, что зафиксировали камеры. Одни предположили, что это душа убитого заговорщиками императора Павла I.

«Павел первый прогуливается от скуки в своем дворце))) душа неупокоенная бродит исключительно по ночам… жаль беднягу — некому его отправить, бедного Павла, в тот мир… бродит и охраняет свой дворец. Ему записку написать надобно — чтобы он помог кое-что наладить. Да жаль, что никто не умеет с ним разговаривать», — пишет nika.balanchivadze.

Другие же уверены, что речь идет о дефекте камеры или пыли, попавшей в матрицу прибора.

«Расфокусированная пыль, подсвеченная ИК-подсветкой»; «Это пылинка, не попавшая в фокус объектива камеры, пролетела вблизи его передней линзы», — объясняют читатели.