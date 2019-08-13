Москва, , 09:47 — REGNUM

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.

«Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России», — говорится в сообщении.

В ФНПР обратили внимание на то, что сейчас компании переходят на сокращенную рабочую неделю в связи с финансовыми трудностями, что приводит к существенному сокращению зарплаты сотрудников.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю и, выступая в Женеве, заявил о том, что за такой рабочей неделей — будущее.

Вместе с тем жители России с опаской отнеслись к такому предложению. Около половины российских граждан — 48% — не одобряют возможный переход на четырёхдневную рабочую неделю. Такие данные приводит ВЦИОМ.