Муйский район, , 09:35 — REGNUM

Райцент Муйского района Бурятии посёлок Таксимо остаётся задымлённым. Однако, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на исследование Роспотребнадзора, содержание вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации.

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Спасатели призвали жителей задымлённых поселений соблюдать меры безопасности.

«Рекомендуется свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски. Необходимо ограничить физические нагрузки и пить больше воды», — отметили в МЧС.

Кроме того, жителям советуют плотно закрывать окна и двери, затыкать щели между дверьми и окнами, увлажнять воздух в помещении. Кроме того, необходимо как можно чаще проводить влажную уборку помещений.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, в северных районах Бурятии ожидается высокая и чрезвычайно высокая пожарная опасность. Жителей призывают быть максимально осторожными.

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