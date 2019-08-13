Северобайкальск, Бурятия, , 09:27 — REGNUM

Жителей северных районов Бурятии предупредили о высокой и чрезвычайно высокой пожарной опасности 14 августа. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра.

«14 августа в Северо-Байкальском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс, в Баунтовском районе высокая пожарная опасность — 4 класс», — сообщили спасатели.

В управлении рекомендовали жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными. В частности, на период действия особого противопожарного режима введен запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь пожаров в так называемой зоне контроля Бурятии за сутки выросли почти на 3 тыс. га и составила 102,8 тыс. га. За последние несколько суток территория, охваченная лесными пожарами выросла в два раза.

Читайте также: В Бурятии наблюдают за пожарами на площади почти в 103 тыс. га