Соль-Илецк, Оренбургская область, , 09:15 — REGNUM

В Соль-Илецке Оренбургской области местный житель обвиняется в массовой прописке иностранцев в своей квартире. При этом прописка носила фиктивный характер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, оренбуржцев поставил на фиктивный учет 13 граждан Узбекистана. Фактического места проживания мужчина им не предоставил.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Именно такую санкцию предусматривает статья УК РФ, которую инкриминируют жителю Соль-Илецка.