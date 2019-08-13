Ахтынский район, Дагестан, , 09:17 — REGNUM

В мошенничестве и подделке официальных документов подозревается председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) из Ахтынского района Дагестана. Ему вменяют в вину хищение из бюджета 700 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики 13 августа.

Установлено, что в 2018 году подозреваемый подделал документы, дающие право на получение субсидий из федеральной казаны на закладку и уход за многолетними насаждениями. Затем он направил в министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана заявление о предоставлении ему субсидий, а также составленные им подложные акты о приёмке выполненных работ и справку об их стоимости.

В минсельхозе Дагестана заявление злоумышленника рассмотрели, одобрили и перечислили 700 тысяч рублей на расчётный счет кооператива, которые его председатель присвоил себе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в аналогичных махинациях прокуратура уличила председателя СПК из Левашинского района Дагестана. С помощью поддельных документов он похитил из бюджета свыше 400 тысяч рублей, которые были предоставлены кооперативу на возмещение части затрат на производство и реализацию шерсти.