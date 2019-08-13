Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM

Декриминализация побоев помогла улучшить ситуацию с насилием в семьях. Об этом заявил доцент кафедры уголовного права УрГЮУ Данил Сергеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, оценить изменения можно по статистике прекращения уголовных дел в связи с примирением сторон

«Видно, что раньше прекращённых дел было больше в разы, чем доведённых до суда», — сказал Сергеев.

К тому же были ситуации, когда супруги примирялись, но один из них уже имел судимость, что создавало много негативных последствий.

Напомним, ранее в ГУ МВД по Свердловской области отметили, что на Среднем Урале нет всплеска случаев домашнего насилия. Декриминализация побоев не привела к росту побоев в семьях, отметили в ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Проблема домашнего насилия может подниматься лоббистами — мнение