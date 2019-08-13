Москва, , 09:07 — REGNUM

В Москве 18 августа будут перекрыты улицы для проведения легкоатлетического мероприятия — полумарафона «Лужники», сообщает 13 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Проезд будет закрыт сразу в нескольких центральных районах столицы с раннего утра и до полудня.

«С 06:30 до 13:00 нельзя будет проехать по улице Лужники, с 07:00 до 12:30 — по Фрунзенской набережной, с 07:30 до 13:00 — по Лужнецкой набережной, с 07:30 до 11:40 — по Пречистенской набережной, с 07:30 до 11:30 — по Москворецкой улице и Большому Москворецкому мосту, с 07:30 до 11:10 — по улице Балчуг», — говорится в информации.

Будут закрыты Кремлёвская, Раушская, Софийская, Космодамианскую и Шлюзовую набережные, а также Васильевский Спуск, Болотная улица и Фалеевский переулок.