Киев, , 09:11 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года Чернобыльскую зону посетило более 40 тыс. туристов, сообщили 12 августа в пресс-службе Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Украины.

За аналогичный период 2018 года в Чернобыльской зоне побывало 20 тыс. человек. С начала лета число гидов увеличили до 110 или почти на 50%.

В пресс-службе отметили, что за последние пять лет поток туристов в зону отчуждения увеличился почти в десять раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству увеличить пропускную способность контрольно-пропускных пунктов в Чернобыльской зоне и разработать новые туристические маршруты.

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