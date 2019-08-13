Оренбург, , 09:05 — REGNUM

Прокуратура Оренбургской области с начала 2019 года направила в компетентные органы иностранных государств два уголовных дела в отношении двух человек для осуществления уголовного преследования обвиняемых в организации незаконной миграции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили плодотворное международное сотрудничество, при котором ведется борьба с преступностью, и соблюдается принцип неотвратимости наказания за преступления.

Так, в городе Актюбинск Казахстана в январе 2019 года вступил в законную силу приговор в отношении двух человек, которые признаны виновными в организации незаконной миграции. Им вынесено наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы.

В 2017 году они за вознаграждение встретили в Актюбинске граждан Афганистана, на автомобиле довезли до оренбургского участка госграницы и дали инструкции, как миновать незаметно пограничные пункты пропуска. Шесть иностранцев (трое взрослых и трое детей) передвигались по степи на территорию Домбаровского района Оренбургской области, но были замечены пограничниками и задержаны. В отношении нелегальных мигрантов вынесен приговор.

В отношении организаторов тогда тоже возбудили уголовное дело. Выяснилось, что они проживают в Актюбинске. Оренбургские силовики заочно предъявили обвинение. Прокуратура Оренбуржья направила материалы дела в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, которая в свою очередь приняла решение о направлении дела в компетентные органы Казахстана для осуществления уголовного преследования двух обвиняемых.