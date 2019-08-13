Москва, , 08:43 — REGNUM

Новый спорткомплекс в столичном районе Раменки возведут на месте старого физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Раменки» существует в Москве с 1989 года. Он уже износился, кроме того, от жителей неоднократно поступали различные пожелания, одно из которых — организация занятий по водным видам спорта», — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По её словам, власти прислушались, и в новом спортцентре будет бассейн. Всего проект предполагает четыре этажа, откроются новые залы и секции. Общая площадь составит 5880 кв. метров.