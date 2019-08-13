Нижний Новгород, , 08:34 — REGNUM

В Нижегородской области дети чаще всего в 2018 году страдали от болезней органов дыхания, которые впервые диагностировали у 847,9 тыс. Нижегородстат обнародовал данные по заболеваемости нижегородцев в возрасте до 14 лет в 2018 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Различные заболевания диагностировались у 1134,8 тыс. детей при численности жителей области 3,21 млн человек и 1090,3 тыс. заболевших годом ранее. Из общего числа заболевших 847,9 тысячи имели проблемы с органами дыхания против 797,2 тыс. в 2017 году.

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин получили за год 32,8 тыс. детей, ещё у 38,4 тыс. детей были болезни кожи и подкожной клетчатки, у 37 тысяч — некоторые инфекционные и паразитарные болезни. У 2,6 тыс. детей выявили новообразования, у 23,7 тыс. — болезни нервной системы, у 32,1 тысяч — болезни глаза и его придаточного аппарата.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в регионе в июне 2019 года относительно этого же месяца 2018 года наблюдался рост числа заболевших острыми кишечными инфекциями — на 3,8%, до 801 случая, сальмонеллезными инфекциями — в 1,5 раза, до 124 случаев, острыми гепатитами — в 2,2 раза, до 11 случаев. А вот количество заболевших острыми инфекциями верхних дыхательных путей, наоборот, уменьшилось почти на 10% — до 34 071 случая.