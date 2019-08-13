Москва, , 08:32 — REGNUM

В Москве 13 августа ожидается тёплая погода, сообщили в центре «Фобос».

Лето в Москве

"Большую часть дня, благодаря высотному гребню антициклона, жителей столичного региона ждет по-летнему погожий и довольно теплый денек с температурным фоном, соответствующим июльской норме климата», — говорится в прогнозе.

Вечером, по прогнозу синоптиков, к Москве с северо-запада потянутся массивы дождевых облаков.

В течение дня ожидается переменная облачность, вечером пройдёт ливень, возможна гроза. В столице воздух прогреется от 23 до 25 градусов, в Московской области от 20 до 25 градусов. Ветер южный до 8 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, по-летнему тёплая погода установится в середине августа в Московском регионе.

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