Киев, , 08:34 — REGNUM

Главная военная прокуратура Украины инициировала экспертизу американских систем раннего обнаружения AEROS, закупленных для Госпогранслужбы страны. Об этом сообщило 12 августа информационное агентство УНН.

«Запланировано инициирование назначения судом товароведческой экспертизы военной техники, во время проведения которой, среди прочего, будет выяснен вопрос возможности использования вышеуказанного оборудования по назначению», — сказано в сообщении.

После экспертизы будет дана правовая оценка действий чиновников, государственных предприятий и органов, причастных к закупке данного оборудования.

22 июля прошли обыски, во время которых сотрудники военной прокуратуры Украины изъяли документы, касательно контракта между предприятием «Спецтехноэкспорт» и американской компанией Worldwide Aeros Corp.

Всего в конце 2015 года Украина закупила в США восемь экземпляров системы раннего обнаружения на сумму $6,8 млн.

Ранее эксперты отметили, что закупка Украиной произведённых в Польше бронеавтомобилей «Дозор-Б» имеет все признаки коррупции, поскольку страна может производить эти машины сама, а не покупать за рубежом.

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