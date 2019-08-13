Москва, , 08:27 — REGNUM

Продавец-кассир и повар вошли в число самых востребованных в России профессий в 2019 году. Таковы предварительные результаты опроса, проведённого ВНИИ труда Министерства труда РФ, задачей которого было определить востребованные профессии квалифицированных специалистов и работников среднего звена.

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В Госдуме предупредили 15 млн граждан России о риске остаться без работы

Кроме того, в десятке лидеров оказались педагог профессионального обучения и допобразования детей и взрослых, преподаватель профессионального образования и дополнительного профессионального образования, сообщает РИА Новости. По-прежнему требуются такие специалисты как юрист, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог. Востребованными также являются специалист по социальной работе и специалист по закупкам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роструда Всеволод Вуколов заявлял, что востребованными в России остаются рабочие профессии. Так, в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения в марте 2019 года было открыто почти 1 млн вакансий.

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Названы самые редкие вакансии в России

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олега Шеина («Справедливая Россия»), низкоквалифицированная работа может исчезнуть с рынка вакансий в России уже в ближайшем будущем. Такие должности, которые рискуют оказаться невостребованными, в настоящее время занимают 15 млн граждан РФ. Парламентарий считает, что в прошлое уйдут такие профессии как продавец, охранник и водитель.