Москва, , 08:23 — REGNUM

Мировой рекорд по самому массовому пленэру планируется установить в Москве в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Запланирован самый массовый пленэр, который зарегистрируют как мировой рекорд. Во время него на керамических тарелках изобразят вид Москвы, открывающийся со стороны парка «Зарядье», — говорится в сообщении.

С 15 августа по 9 сентября в медиацентре парка будет работать «Выставка Клавдии Семеновны». Там представят совместные работы участников социального проекта и современных художников.