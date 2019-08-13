Екатеринбург, 13 августа 2019, 08:37 — REGNUM

Активизация темы домашнего насилия в СМИ может быть задействована для лоббирования закона о профилактике домашнего насилия. Об этом заявил доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гвидо Рени. Избиение младенцев. Фрагмент
Гвидо Рени. Избиение младенцев. Фрагмент

Обсуждение случаев насилия в семьях могут использовать законотворцы, считает эксперт.

«Это может использоваться в качестве лоббистских инициатив, чтобы продвигать этот закон», — сказал Сергеев.

Напомним, осенью в Госдуму планируют внести проект закона о профилактике домашнего насилия. Законопроект уже подвергся критике со стороны родительской общественности. Авторы якобы хотят легализовать механизмы для бесконтрольного вторжения в семью, опасаются родители. Интернет-шумиха о домашнем насилии направлена только на лоббирование закона, считают общественники.

Читайте ранее в этом сюжете: Декриминализация побоев не привела к всплеску семейного насилия на Урале

Читайте развитие сюжета: Декриминализация побоев положительно сказалась на семьях — мнение