Великий Новгород, , 08:22 — REGNUM

Первая партия вакцины против гриппа поступила в медицинские учреждения Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, это вакцина отечественного производства «Совигрипп», предназначенная для иммунизации взрослого населения.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, вакцина имеет обновлённый состав, который эффективен против актуальных в эпидемическом сезоне 2019/2020 годов штаммов вируса гриппа. Это вирус гриппа A / Brisbane / 02/2018 (H1N1) pdm09-подобный вирус; вирус гриппа A /Kansas/14/2017 (H3N2)-подобный вирус и вирус гриппа B / Colorado / 06/2017 (линия B / Victoria / 2/87).

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В ведомстве отметили, что вакцина «Совигрипп» уже применялась в Новгородской области в прошлом эпидемическом сезоне и показала свою высокую эффективность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, охват прививками против гриппа составлял в регионе около 40% населения. В феврале 2019 года на карантин по гриппу были закрыты все школы региона, что позволило снизить заболеваемость.

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