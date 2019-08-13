Берёзовский, Свердловская область, , 08:36 — REGNUM

В Берёзовском суд обязал управляющие компании провести очистку дымохода в доме по улице Циолковского, в котором ранее был проведён капитальный ремонт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В указанном доме в 2017 году проводился капитальный ремонт, после которого в некоторых квартирах пришлось отключить газ, так как не было тяги в дымоходе. Установлено, что его стояки были забиты. В январе 2018 года жители дома обратились в управляющую компанию с требованием прочистить дымоход, но УК не отреагировала на жалобы граждан. В итоге они обратились в суд.

В первой инстанции было вынесено постановление, которое возложило на управляющие компании обязанности по очистке дымохода, а также по компенсации морального вреда гражданам. Постановление было обжаловано руководством привлечённых к ответственности компаний. Однако судебная коллегия Свердловского областного суда оставила постановление Берёзовского городского суда в силе.