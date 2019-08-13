Москва, , 07:58 — REGNUM

В Москве в 2019 году велопрокат продолжает бить рекорды. С начала сезона москвичи и гости столицы совершили более 3 млн поездок (за аналогичный период 2018 года — более 700 тыс.), сообщается на портале столичного градоначальника.

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Всего за шесть лет с момента открытия велостанций (с 2013 года) велосипеды брали напрокат брали 12,5 млн раз.

В 2019 году новые станции велопроката отрылись в 12 районах Москвы. В этом сезоне в столице появилось еще 100 станций проката.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, чаще всего те жители России, которые умеет кататься на велосипеде, используют его для досуга и прогулок — 57%, в Москве и Санкт-Петербурге — 78%.

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