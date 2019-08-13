Челябинск, , 07:52 — REGNUM

В Челябинске Курчатовский район отметит день своего рождения. Праздничные мероприятия состоятся 15 и 16 августа, сообщили журналистам в мэрии.

В эти дни для жителей района запланирована праздничная программа, которая включает в себя выступления творческих коллективов, конкурсы и т.д. 15 августа день рождения будут отмечать возле торгового комплекса «Теорема», а 16-го — в сквере на улице Молодогвардейцев.

Курчатовский район в Челябинске самый молодой. Он был создан в 1985 году.