Москва, , 07:42 — REGNUM

В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.

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Теперь собственник должен прийти в любой центр госуслуг «Мои документы» и разрешить операции с недвижимостью, подав соответствующее заявление.

В МФЦ может обратиться представитель собственника по нотариальной доверенности. Разрешение может предоставляться в отношении всех объектов недвижимости или одного из них.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 31 июля 2019 года вступили в силу изменения в закон о государственной регистрации недвижимости.

Подробности: В России упростили порядок сделок с общедолевой собственностью