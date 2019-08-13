Омск, , 07:41 — REGNUM

Гражданину Вьетнама, 43-летнему Дыку Н. так понравилось работать в омском кафе «Вьетнамская кухня», что когда решением суда его выдворили на родину за нарушение миграционного законодательства без права въезда на территорию России в течение пяти лет, он не утерпел и пошёл на подлог. Подробности этой истории сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области.

«Зная о наложенном запрете, мужчина обратился в компетентные органы Республики Вьетнам с заявлением о смене установочных данных. Получив новый паспорт на имя Ван Чунг Х. и сменив дату своего рождения, иностранный гражданин вновь с целью заработка прибыл в Омск и работал поваром в кафе «Вьетнамская кухня» без разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности. Факт нарушения был выявлен в ходе проведенного в текущем году проверочного мероприятия», — отмечается в официальном сообщении судебных приставов.

В итоге ситуация с судом и выдворением из страны повторилась. Дык Тханг Н. был препровожден в Омский аэропорт, откуда ему предстояло отправиться к себе на родину рейсом «Омск — Нячанг» с прибытием в аэропорт «Камрань». Также ему был выписан штраф в размере двух тысяч рублей.

Напомним, всего с начала 2019 года работниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области осуществлено административное выдворение 187 иностранных граждан. Наиболее часто «загостившимися» в Омской области жителями оказываются граждане Украины, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана и Киргызии.