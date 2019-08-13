Киркук, Ирак, , 07:39 — REGNUM

Правоохранительные органы Ирака освободили из плена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) двоих мужчин, об 12 августа сообщает Kurdistan.ru.

Жители спорной провинции Киркук были похищены около двух недель назад, после чего началась спецоперация по их освобождению. Мужчины были найдены в долине Загитон на юге региона.

Напомним, ситуация в Ираке по-прежнему остается нестабильной, особенно в так называемых спорных провинциях, за право контроля над которыми соперничают Эрбиль и Багдад.

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