Москва, , 07:31 — REGNUM

В Москве сегодня, 13 августа, ожидается облачная погода с прояснениями, днем воздух прогреется до +25 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем в столице местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер южной четверти 5−10 м/с, при грозе с порывами до 12−17 м/с. Днем ожидается до +23…25 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в середине августа в столичном регионе установится по-летнему теплая погода. В дневные часы 14 и 15 августа небольшие дожди пройдут в отдельных районах, прогремят грозы. Ветер будет дуть с порывами до 12−17 м/с, воздух прогреется до +23…+25 °С в столице и до +20…+25 °С в Подмосковье.

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