Курган, , 07:32 — REGNUM

В Кургане в разгаре благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу». На сегодня в канцелярских принадлежностях, рюкзаках, спортивной форме, обуви нуждаются более ста детей, из семей, состоящих на обслуживании в государственном бюджетном учреждении «Курганский центр социальной помощи семье и детям», сообщил корреспонденту ИА REGNUM методист центра Владимир Шеметов.

«Для семей малообеспеченных, многодетных, неполных и семей категории «социального риска» День знаний каждый год оборачивается неразрешимой проблемой: где взять деньги, чтобы собрать ребёнка в школу? В нашем центре составлен список, в котором фамилии более 100 детей, которые не могут приступить к занятиям по материальным причинам. Чтобы помочь этим ребятишкам сесть 1 сентября за парты, мы организовали акцию «Соберём ребёнка в школу», — пояснил Владимир Шеметов.

По словам Владимира Шеметова, на 13 августа собрано лишь 30% из необходимого нуждающимся школьникам. В этом помогли птицефабрика «Боровская» и фармацевтическая фирма «Синтез». В четверг, 15 августа, состоится первое вручение в торжественной обстановке необходимых рюкзаков, обуви и канцелярских принадлежностей ребятам из малообеспеченных семей.

Передать помощь для детей, узнать об акции «Соберём ребёнка в школу» можно по адресу Курган, ул. Ленина, 48.