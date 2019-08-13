Курган, 13 августа 2019, 07:32 — REGNUM
В Кургане в разгаре благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу». На сегодня в канцелярских принадлежностях, рюкзаках, спортивной форме, обуви нуждаются более ста детей, из семей, состоящих на обслуживании в государственном бюджетном учреждении «Курганский центр социальной помощи семье и детям», сообщил корреспонденту ИА REGNUM методист центра Владимир Шеметов.
По словам Владимира Шеметова, на 13 августа собрано лишь 30% из необходимого нуждающимся школьникам. В этом помогли птицефабрика «Боровская» и фармацевтическая фирма «Синтез». В четверг, 15 августа, состоится первое вручение в торжественной обстановке необходимых рюкзаков, обуви и канцелярских принадлежностей ребятам из малообеспеченных семей.
Передать помощь для детей, узнать об акции «Соберём ребёнка в школу» можно по адресу Курган, ул. Ленина, 48.