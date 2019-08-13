Москва, , 07:29 — REGNUM

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 гг.». Она разработана в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте правительства РФ.

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Согласно программе планируется восстановить около 10 тыс. воинских захоронений, установить более 6 тыс. мемориальных знаков, нанести около 250 тыс. имён погибших при защите Отечества на мемориальных сооружениях.

Общий объём финансирования программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества составит 5,35 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что работа по восстановлению воинских захоронений требует объединения власти и общества и должная идти по всей стране.

Подробнее: Медведев призвал объединиться для восстановления воинских захоронений