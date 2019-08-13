Челябинск, , 07:29 — REGNUM

В Челябинске хедлайнерами Дня города станут Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

На аппаратном совещании 12 августа вице-мэр Сергей Авдеев отметил, что на площади Революции Дмитрий Нагиев проведёт шоу «Голоса и танцы Челябинска». Затем выступит группа «А-студио». На площадке возле арены «Трактор» концерт ко Дню города пройдёт впервые. Там будут выступать Лёша Свик и Feduk. На Театральной площади в планах — LUXOR и Ivan Valeev, а проведёт там программу Бригада У.

Авдеев отметил, что контракты со всеми «звёздами» уже заключены. Напомним, Челябинск отпразднует День города 7 сентября.