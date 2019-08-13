Томск, 13 августа 2019, 07:26 — REGNUM
13 августа Томской области исполняется 75 лет. Указ об образования области в составе РСФСР был подписан председателем президиума Верховного совета СССР Михаилом Калининым 13 августа 1944 года.
Впрочем, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, официальные торжества по случаю 75-летнего юбилея Томской области состоятся 6 сентября.
В 2019 года также исполнилось 415 лет Томску и 215 Томской губернии, входившей в состав Российской империи, Российской республики и РСФСР с 1804 по 1925 годы.