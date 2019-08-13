Хабаровск, , 07:46 — REGNUM

В Хабаровском крае обновляют фонд учебников для детей с ограниченными возможностями здоровья. Школьники — инвалиды получат современные учебные пособия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В образовательные учреждения края поступят специальные книги, в том числе, изданные рельефным шрифтом Брайля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае на обеспечение школьников бесплатными учебниками из бюджета выделено 150 млн рублей. В рамках северного завоза в удалённые посёлки уже поступило 19,5 тыс. книг.