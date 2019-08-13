Москва, , 07:20 — REGNUM

Единый читательский билет уже получили более 200 тысяч москвичей, сообщает 13 августа официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Библиотека (cc) Пётр Иванов

Документ принимают в 302 городских библиотеках. Данная услуга предоставляется и взрослым, и детям.

«Больше 1,8 миллиона книг выдано москвичам по электронному читательскому билету с начала этого года. Сейчас его принимают уже более чем две трети городских библиотек», — заявила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, в 2021 году единый читательский билет будут принимать во всех 440 московских библиотеках.