Челябинск, , 06:34 — REGNUM

В Челябинске местные власти готовы взять на баланс стадионы и другие социальные объекты, которые сейчас находятся в частной собственности или у государственных предприятий. Об этом говорилось 12 августа на аппаратном совещании.

Это позволит городу вкладывать бюджетные средства в развитие таких объектов. Сейчас многие городские учреждения арендуют площадки у частных или федеральных структур. Но направлять средства в развитие таких площадок и на благоустройство запрещает закон.

Как отмечает врио мэра Наталья Котова, сейчас используются самые разные способы передачи социальных объектов на муниципальный уровень. Всё это в итоге даст возможность создавать детям достойные условия занятий спортом.