Улан-Удэ, , 05:38 — REGNUM

Власти столицы Бурятии сняли режим повышенной готовности в связи с нормализацией уровня воды в реке Селенга. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«По последним данным на 08:00 12 августа уровень воды составил 117 см. С момента максимального подъема общий спад — 113 см», — отметили в администрации.

Режим повышенной готовности был введён 2 августа, был создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех структурных подразделений, коммунальных служб, ресурсоснабжающих организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень реки в районе Улан-Удэ достиг максимума 5 августа составив 210 см. На пойму Селенга могла выйти при достижении отметки в 230 см.

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