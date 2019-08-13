Казань, , 05:32 — REGNUM

В Казани, установленные в рамках проекта «Безопасный город» почти 420 видеокамер, за 2018 год помогли раскрыть 1,2 тыс. преступлений и свыше 600 правонарушений. Об этом в своём докладе сообщил глава управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В 33 скверах и парках столицы Татарии по проекту установлены 419 систем видеонаблюдения. На сегодня, по данным республиканского МВД, почти каждое преступление, что случается в общественном месте, расследуется с использованием данных систем. За 2018 год удалось раскрыть 1,8 тыс. преступлений и нарушений закона.

В целом же «Безопасный город» включает более 12,5 тыс. видеокамер, стоящих в том числе в 8,5 тыс. многоквартирных домов (охват 55% горожан).

Рифат Ханнанов «Впервые апробирован поквартальный принцип организации видеонаблюдения, с помощью которого обеспечивается контроль въездов и выездов в квартал, игровых и спортивных площадок, парковок и площадок сбора ТБО»

К квартальным камерам имеют доступ все горожане, он предоставлен на портале «Открытая Казань» через спецмодуль.

На соцобъектах Казани на сегодня стоят 7,1 тыс. видеокамер. Ими оснащены 714 учреждений. Часть камер, а именно 2,2 тысячи, имеют высокую детализацию изображения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках пилотного проекта, который реализуется в Альметьевске уже почти год, за счёт технологии распознавания лиц через видеокамеры удалось установить семерых преступников и почти 30 правонарушителей. Всего в общественных местах установлено 20 видеокамер. Проект планируют развивать дальше по республике. Подобные системы для распознавания лиц используются и за пределами России, в том числе и для поиска без вести пропавших граждан.

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