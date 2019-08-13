Джалал-Абад, Киргизия, , 05:11 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у села Таран-Базар — в 30 км от города Джалал-Абада (Киргизия), сообщает 13 августа Европейский центр сейсмологии.

Уточняется, что подземные толчки были замечены 12 августа в 23:15 (время местное). Глубина залегания составила один километр, эпицентр находится в Сузакском районе.

Отмечается, что толчки почувствовали не только жители Бишкека, землетрясение ощутили в Чуйской области и в Оше.

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