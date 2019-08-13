Мехико, , 04:29 — REGNUM

Активистки устроили акцию протеста у здания мексиканской генпрокуратуры, требуя тщательнее расследовать дело об изнасиловании несовершеннолетней. Эти действия власти считают провокацией, сообщила журналистам Клаудиа Шейнбаум, премьер-министр Мексики.

По словам Шейнбаум, активистки словно напрашивались на применение насилия со стороны полиции: она разбили стеклянный вход в здание генпрокуратуры, на стенах после их акции появились угрожающие надписи.

Она заверила прессу, что расследование будет доведено до конца. На провокации же власти поддаваться не намерены.

Напомним, поводом к протестам стала история с изнасилованием несовершеннолетней: нападение произошло 3 августа в Мехико. Под подозрением находятся полицейские, но обвинения никому пока не предъявлены.