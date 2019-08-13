Нижний Новгород, , 04:18 — REGNUM

Городецкий прокурор помог семилетнему нижегородцу с инвалидностью получить бесплатные лекарства. С областного минздрава по иску прокурора была взыскана стоимость препарата, приобретённого родителями за собственные средства, а также вменена обязанность далее выделять лекарство бесплатно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В прокуратуру обратилась мать ребёнка-инвалида. В своей жалобе она отметила, что ему был назначен препарат, выдан рецепт на бесплатное обеспечение, но «лекарство представлено не было», хотя и входит в список программы госгарантий и «не подлежит замене по жизненным показаниям». Из-за ухудшения здоровья ребёнка мать приобрела препарат стоимостью свыше 12,5 тыс. рублей за собственные средства.

Проверка подтвердила доводы заявительницы, в суд был направлен иск о взыскании с минздрава региона стоимости лекарства и обязании впредь обеспечивать им бесплатно — «в необходимом количестве в соответствии с рекомендациями врача». Иск был удовлетворён.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый случай, когда жители Поволжья вынуждены привлекать прокурора, чтобы решить проблему с обеспечением себя или своего ребёнка жизненно необходимыми лекарствами. Так в Саратовской области восьмилетнему ребёнку-инвалиду за счёт бюджета было предоставлено лекарство только после иска прокурора. При этом надзорная инстанция выяснила, что за всё время лекарство бесплатно не предоставлялось ни разу.

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Схожая история уже происходила и в Нижегородской области. Юной жительнице Нижнего Новгорода, у которой серьёзное генетическое заболевание, медпрепарат был закуплен за бюджетные средства после жалобы прокурору и иска последнего о признании бездействия минздрава области незаконным.

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