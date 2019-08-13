Москва, , 03:45 — REGNUM

Иск в Арбитражный суд Москвы подан к ООО «Директ» и «Первому каналу» российским певцом Александром Серовым, передаёт РБК.

«Задолженность ООО «Директ» по договору 1 млн 136 тысяч рублей. Убытки три миллиона. И с «Первого канала» — убытки три миллиона», — заявил адвокат Серова Алексей Степанов.

По словам юриста, слушания по иску состоятся 17 октября 2019 г.

Отмечается, что поводом к иску стало невыполнение организаторами ток-шоу «Пусть говорят» условий, которые выдвинул Серов, согласившись участвовать в передаче.

Певец участвовал в двух шоу «Пусть говорят». После участия в первом он не получил гонорар, хотя с ним был заключён соответствующий договор.

Затем его пригласили участвовать во втором шоу, тогда он потребовал соблюдения его условий, но Серова «заманили в студию, чуть ли не запихали его туда, и он без подписания договора снялся в передаче». Степанов пояснил следующее:

«В итоге есть его исполнение, но нет передачи авторских прав на использование исполнения и имени. При этом обе передачи вышли в эфир».

В иске указаны 7,136 млн руб., в суде однако сумма заявлена меньшая — в надежде на мировое соглашение.

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