Москва, , 03:06 — REGNUM

Падение турпотока в Грузию из России составило 70%, заявил Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, газете «Известия».

По словам представителя союза туриндустрии, в Грузию перестали летать почти все, кто добирался туда по воздуху. Перестали продаваться в Грузию и комплексные туры.

«К концу года, полагаю, будут конкретные цифры: но как минимум на 70% турпоток из России в Грузию снизился», — сказал Барзыкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе оценил потери туристического сектора из-за сокращения турпотока из России в $60 млн.

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